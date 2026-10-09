Футбольные клубы Бразилии могут поддержать соперника президента Лулы после запрета ставок

Бразильские футбольные клубы рассматривают возможность публично поддержать кандидата в президенты Флавио Болсонару после запрета букмекерских ставок в стране, сообщает BandNews TV.

Поводом решение действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы запретить онлайн-ставки и онлайн-казино. С 6 октября легальные букмекеры прекратили работу в Бразилии, а футбольные клубы потеряли спонсоров. В 2025 году у 14 из 20 клубов высшего дивизиона букмекеры были главными партнёрами.

Соперник Лулы на выборах — Болсонару — заявил о намерении в случае победы на выборах разрешить ставки на спорт, сохранив запрет онлайн-казино. Правда, политик не представил конкретного плана.

Пока официально ни один клуб не выступил в поддержку того или иного кандидата, однако обсуждения ведутся. 2-й тур президентских выборов в Бразилии состоится 25 октября. В 1-м туре Болсонару получил 47,03% голосов, а Лула да Силва — 45,16%.