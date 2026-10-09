Второй флайт акции «Клуб 1946» в разгаре: OLIMPBET уже разыграл 70 млн рублей

В OLIMPBET продолжается второй этап масштабной хоккейной акции «Клуб 1946», приуроченной к 80-летию отечественного хоккея. Первый флайт проекта уже завершён: лучшие игроки получили награды за места в рейтинге, а ещё 70 000 000 рублей фрибетами OLIMPBET случайным образом распределил среди присоединившихся к акции клиентов.

Фото: Пресс-служба OLIMPBET

Первая десятка рейтинга получила призы реальными деньгами. Победителю достался 1 000 000 рублей, обладателю второго места — 500 000 рублей, третьего — 250 000 рублей. За места с четвёртого по седьмое начислили по 150 000 рублей, а занявшим с восьмой по 10-ю строчку — по 100 000 рублей.

Игроков, расположившихся с 11-го по 100-е место, наградили фрибетами. При этом шанс получить приз не ограничивался попаданием в топ-100: 70 000 000 рублей фрибетами были дополнительно распределены случайным образом среди участников первого этапа.

Отдельная награда ждёт первую десятку — эксклюзивные перстни «Клуба 1946». Их вручение состоится в конце октября. Такие же перстни ранее получили первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Тем временем второй флайт «Клуба 1946» уже в разгаре. Клиенты вновь выполняют задания, зарабатывают баллы и поднимаются в турнирной таблице. Призовая механика сохраняется: лидеры рейтинга смогут претендовать на денежные награды и фрибеты, а топ-10 — ещё и на эксклюзивные перстни «Клуба 1946».

Поэтому у тех, кто не попал в число призёров первого этапа или только сейчас решил присоединиться к проекту, есть новый шанс побороться за высокие позиции и войти в число победителей второго флайта.

«Первый этап «Клуба 1946» действительно превзошёл наши ожидания. Мы видим очень высокую вовлечённость аудитории: люди активно выполняют задания, следят за рейтингом и включаются в борьбу за призы. Надеемся, что второй флайт покажет высокие результаты. С нетерпением ждём конца октября, когда сможем лично вручить первые перстни победителям акции. Игорь Вячеславович Есмантович и Роман Борисович Ротенберг свои перстни «Клуба 1946» уже получили, а теперь эта награда впервые достанется участникам акции. Для нас это особенно ценно: проект постепенно объединяет людей, которые создают историю отечественного хоккея, и тех, кто живёт этой игрой сегодня», — отметил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Финал акции «Клуб 1946» пройдёт 22 декабря, в День российского хоккея. Тогда же определится обладатель главного приза проекта — премиального автомобиля.

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