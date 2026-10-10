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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Сергея Игнашевича на матч РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Сергея Игнашевича на матч РПЛ
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.90.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«После длинной международной паузы командам часто не хватает сыгранности и тонуса в созидании. Большое количество сборников «Зенита» приедет в разном физическом и эмоциональном состоянии.

«Краснодар» на своём поле любит брать мяч под контроль, снижая давление на собственные ворота. Ключевым моментом станут переходные фазы на половине поля хозяев, где «быки» постараются забрать мяч и подборы.

Гости обязаны навязать плотную борьбу и заставить хозяев ошибиться при выходе из обороны, где класс исполнителей у «Зенита» выше.

При выходе из-под давления соперника быстрые атакующие футболисты «Краснодара» будут иметь преимущество против тяжёлой линии обороны «Зенита», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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