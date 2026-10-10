«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Сергея Игнашевича на матч РПЛ

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.90.
«После длинной международной паузы командам часто не хватает сыгранности и тонуса в созидании. Большое количество сборников «Зенита» приедет в разном физическом и эмоциональном состоянии.
«Краснодар» на своём поле любит брать мяч под контроль, снижая давление на собственные ворота. Ключевым моментом станут переходные фазы на половине поля хозяев, где «быки» постараются забрать мяч и подборы.
Гости обязаны навязать плотную борьбу и заставить хозяев ошибиться при выходе из обороны, где класс исполнителей у «Зенита» выше.
При выходе из-под давления соперника быстрые атакующие футболисты «Краснодара» будут иметь преимущество против тяжёлой линии обороны «Зенита», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».
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