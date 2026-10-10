«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.95.

«Возвращается клубный футбол, и в РПЛ 10-й тур. В Краснодаре сыграют «Краснодар» и «Зенит» — команды, которые в последние годы разыгрывают между собой чемпионство и продолжают идти в лидирующей группе. «Зенит» сейчас пятый, «Краснодар» идёт лидером, но перед большой паузой чуть сбавил темп, сыграв три раза подряд вничью.

У «Краснодара» вернулся Кристиан, однако остается серьёзный вопрос по позиции 10-го номера. По-прежнему травмирован Кривцов, из сборной с повреждением вернулся Воробьёв, и, скорее всего, он не сможет сыграть в этом матче. Поэтому у Мурада Мусаева есть дилемма: кто займет позицию десятки. Пробовали Аугусто, в игре с «Акроном» не пошло, можно попробовать Оздоева, но он всё-таки больше восьмёрка-шестёрка. Остаётся, пожалуй, только Даня Уткин. Либо рассмотреть вариант с появлением Пальцева в стартовом составе и тогда попробовать на позиции десятки Боселли.

То же самое касается и «Зенита». Команда провела два товарищеских матча в Шанхае против местного «Шанхай Шэньхуа», сыграв 0:0, а затем выиграла в серии пенальти. В общем, это был подготовительный период, мини-сбор перед возобновлением чемпионата России.

Матч сложный со всех точек зрения. Думаю, рисковать никто не хочет — ни «Краснодар», ни «Зенит». Ожидаю очень плотную, вязкую игру в середине поля, и вряд ли она будет очень результативной. Инал Танашев — главный арбитр матча, он умеет держать под контролем такие встречи. Поэтому как вариант можно рассмотреть «низ», и мне не хочется, чтобы эта игра закончилась вничью 0:0, но я не думаю, что здесь будет забито больше двух мячей. Если голы и будут, возможно, всё решит один забитый мяч, но кому отдать предпочтение — «Краснодару» или «Зениту», — сказать не берусь.

В качестве основного прогноза на матч «Краснодар» — «Зенит» я бы предложил вариант 1-2 гола в матче за хороший коэффициент 1.95. Возможны 1:0 в ту или в другую сторону, 1:1, либо 2:0 — кто-то ведёт и на контратаке ловит соперника, забивая второй. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл 2:0 в Краснодаре, до этого «Краснодар» воспользовался ошибками «Зенита» в обороне и тоже выиграл 2:0. Поэтому 1-2 гола в матче в Краснодаре после большой паузы — то, что доктор прописал, да и коэффициент хороший», — приводит слова Генича «РБ Спорт».