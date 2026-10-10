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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на центральный матч тура в РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на центральный матч тура в РПЛ
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.52.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Краснодар» по ходу сезона выглядит достаточно убедительно, чтобы рассчитывать как минимум на ничью в этом матче. На домашнем поле команда способна действовать первым номером, контролировать мяч и оказывать давление на соперника.

У «Зенита» при этом наметились проблемы в выездных играх: петербуржцы уступили «Спартаку», не смогли забить «Крыльям» в Кубке России и с большим трудом дожали «Балтику» и «Факел». Если хозяева выдержат стартовый натиск и не позволят сопернику быстро открыть счёт, игра вполне может стать равной. «Краснодар» умеет пользоваться свободным пространством и способен наказать гостей за ошибки в обороне. Думаю, южане не проиграют», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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