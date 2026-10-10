«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на центральный матч тура в РПЛ

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.52.

«Краснодар» по ходу сезона выглядит достаточно убедительно, чтобы рассчитывать как минимум на ничью в этом матче. На домашнем поле команда способна действовать первым номером, контролировать мяч и оказывать давление на соперника.

У «Зенита» при этом наметились проблемы в выездных играх: петербуржцы уступили «Спартаку», не смогли забить «Крыльям» в Кубке России и с большим трудом дожали «Балтику» и «Факел». Если хозяева выдержат стартовый натиск и не позволят сопернику быстро открыть счёт, игра вполне может стать равной. «Краснодар» умеет пользоваться свободным пространством и способен наказать гостей за ошибки в обороне. Думаю, южане не проиграют», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».