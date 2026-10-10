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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Виктора Логинова на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Виктора Логинова на матч РПЛ в Самаре
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.69.

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10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

«Спартак» отправляется в Самару за тремя очками, и уровень состава позволяет москвичам рассчитывать на победу. В атаке у красно-белых достаточно футболистов, способных решить эпизод за счёт индивидуального мастерства, особенно если удастся быстро завладеть инициативой. «Крылья Советов» на своём поле могут создать фавориту проблемы за счёт активности и быстрых переходов в атаку. Однако самарцам важно выдержать давление и не допускать ошибок у собственных ворот: против соперника с таким подбором исполнителей их цена особенно высока.

Ключевыми для «Спартака» станут контроль над ходом встречи и реализация моментов. Если москвичи навяжут свой темп и не позволят хозяевам регулярно убегать в контратаки, преимущество в классе должно сказаться на результате», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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