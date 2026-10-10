«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «МЮ» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «МЮ» за 1.71.

«Не сказать, что сейчас обе команды выглядят хорошо. У «Тоттенхэма» вообще всё очень плохо: последнее место, два очка, три поражения и две ничьи. В прошлом сезоне команда чудом осталась в АПЛ, а сейчас начало опять что-то удручающее. Не знаю, что с ними происходит, но иногда такое ощущение, будто футболистов просто собрали и выпустили играть.

У «МЮ» ситуация чуть получше, хотя старт тоже плохой. Команда находится внизу середины таблицы, стабильности нет. Но если сравнивать именно эти две команды на сегодняшний день, «МЮ» для меня всё равно выглядит предпочтительнее. У «Тоттенхэма» сейчас настолько всё плохо, что я не вижу, за счёт чего они даже за ничью могут зацепиться.

Плюс «МЮ» играет дома. Думаю, они будут больше атаковать, создавать моменты и контролировать игру. По составу они сейчас тоже выглядят посильнее. «Тоттенхэм» пока вообще не похож на команду уровня АПЛ, скорее на коллектив, который борется где-то внизу и никак не может найти свою игру.

Поэтому для меня здесь всё достаточно понятно. Конечно, «МЮ» сам далеко не идеален, но против такого «Тоттенхэма» дома обязан брать три очка. Не вижу, за счёт чего гости могут отнять очки. Думаю, «МЮ» должен уверенно побеждать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».