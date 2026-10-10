«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: прогноз «Чемпионата»

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Оренбург» победит с форой (0) за 1.68.

«Оренбург» перед международной паузой неожиданно отобрал очки у «Краснодара» — 0:0, причём позволил лидеру нанести всего один удар в створ. Команда Ильдара Ахметзянова вообще остаётся одним из самых неудобных соперников для всех: шесть ничьих в девяти турах, но всего одна победа. Махачкалинское «Динамо», напротив, практически не признаёт компромиссов, а непосредственно перед перерывом уступило «Ахмату» (2:3) и ЦСКА (1:3).

Однако полностью списывать гостей нельзя: Гамид Агаларов опасен в завершении, а оборона хозяев далеко не безупречна. Важное преимущество «Оренбурга» — домашнее искусственное поле, к которому после международной паузы сопернику придётся заново адаптироваться. Поэтому вместо рискованной чистой П1 разумнее оставить возврат при очередной ничьей хозяев. Выбираем победу «Оренбурга» с форой (0) за 1.68.