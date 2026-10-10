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«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч в Воронеже

«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч в Воронеже
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Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Факел» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.72.

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«Локомотив» проводит тяжёлый старт сезона и после девяти туров находится рядом с зоной вылета, а последний матч чемпионата завершил ничьей 1:1 с «Крыльями Советов». Воронежцам ещё сложнее: «Факел» остаётся последним и пока не одержал ни одной победы в РПЛ, хотя даже у «Краснодара» сумел отобрать очки — 1:1. У железнодорожников в сентябре тоже были проблемы с атакой: до встречи с самарцами команда уступила «Зениту» (1:2) и с минимальным счётом победила «Балтику» (1:0).

После трёхнедельной паузы сложно прогнозировать, кто лучше сохранил игровой ритм, а положение в таблице дополнительно повышает цену ошибки для обеих сторон. Особенно осторожного футбола стоит ждать от хозяев, которым важнее сначала перестать проигрывать. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.72.

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