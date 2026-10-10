«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч 10 октября

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.69.

«Спартак» подходит к возобновлению чемпионата в отличном турнирном положении: всего два очка до лидирующего «Краснодара», а перед паузой красно-белые последовательно победили «Ростов» (3:0) и «Факел» (1:0). Однако Самара — далеко не самый удобный выезд: «Крылья» не проигрывали в пяти предыдущих турах, а в прошлом сезоне на своём поле уже обыгрывали москвичей — 2:1. Дополнительный нюанс — международная пауза, после которой Хуану Карседо нужно заново собрать игроков, выступавших за сборные, тогда как самарцы получили возможность более спокойно подготовиться к встрече.

Но по глубине состава и качеству индивидуальных исполнителей гости существенно превосходят соперника, а дополнительная мотивация понятна: победа позволит как минимум на несколько часов подняться выше «Краснодара». Большую фору брать не будем. Выбираем победу «Спартака» за 1.69.