«Краснодар» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Главный матч дня. И не только. «Краснодар» остаётся командой, которая ещё не проигрывала в чемпионате, однако сентябрь получился тревожным: ничьи с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1) и «Оренбургом» (0:0) практически уничтожили прежний отрыв. «Зенит» тоже нельзя назвать стабильным, но непосредственно перед паузой команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:1) и «Балтику» (3:2), а Глушенков продолжил набирать форму.

Здесь важно учитывать, что оба клуба делегировали футболистов в национальные сборные, а значит, преимущество в восстановлении вряд ли будет очевидным. Кроме того, петербуржцы традиционно удачно играют с «Краснодаром», но против непобеждённого лидера на его поле чистую П2 брать слишком рискованно. При этом атакующий потенциал сторон достаточно высок, а желание гостей сократить отставание способно заставить их рисковать. Поэтому вместо выбора победителя предпочитаем голевой рынок. Выбираем «обе забьют — да» за 1.80.