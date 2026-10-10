«Оренбург» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Мх.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Субботнюю программу встреч 10-го тура РПЛ откроет матч в Оренбурге, где хозяева будут принимать махачкалинское «Динамо». Махачкала пока не сыграла ни одного матча вничью в нынешнем сезоне. За девять туров четыре победы и пять поражений. И последние игры до паузы Махачкале откровенно не удались. Где-то хорошее качество игры было, но всё время чего-то махачкалинцам не хватало. И одно поражение за другим… Где-то были близки к тому, чтобы сыграть вничью, как, например, в Грозном, два раза вели в счёте и в итоге проиграли 2:3.

И здесь соперник очень неуступчивый, который как раз вничью-то и любит играть в нынешнем сезоне. У «Оренбурга» немало ничейных результатов. И в целом команда неплохо смотрится, проиграли только динамовцам в самой концовке, ну и проиграли «Зениту» на старте чемпионата. Так что Махачкале будет очень сложно.

Обоюдоострый футбол жду. И те и другие могут что-то интересное своё предложить сопернику, поэтому фаворита здесь выделить очень тяжело. И даже фактор своего поля, искусственного газона, для «Оренбурга» ключевым, как мне кажется, не должен стать. Поэтому мой вариант на эту встречу — «обе забьют» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».