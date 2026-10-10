«Факел» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«Воронежский «Факел» ещё пока под руководством Олега Василенко сыграет против московского «Локомотива». Я думаю, что эта трёхнедельная пауза «Локомотиву» пошла исключительно во благо. Можно было что-то попробовать наиграть, подтянуть физическое состояние. Не так много игроков уезжали в сборную у «Локомотива». И я думаю, что те изменения, которые произошли за эту паузу, в первую очередь психоэмоциональные, должны сыграть в плюс. Поменялся спортивный директор: Нариман Акавов теперь на месте, которое долгие годы занимал Дмитрий Ульянов.

Очень непростой матч «Локомотиву» предстоит в Воронеже. «Факел» —команда очень неуступчивая, команда агрессивная. Дома он может подавить абсолютно любого соперника,. Не сыграет Бардачёв из-за дисквалификации, полученной в игре с московским «Спартаком», когда он непонятно зачем во втором тайме удалился. И говорят, что это судьбоносный матч для Василенко, что только победа может спасти его место тренера в воронежском клубе. Я в это не очень верю, потому что все-таки три недели он сейчас команду готовил. И чтобы всё поставить на одну игру, это как-то выглядит сомнительно.

Я бы не сказал, что «Локомотив» сильно по составу «Факел» превосходит, но ему категорически нужны победы и положительные эмоции. И даже несмотря на то, что игра выездная, я всё-таки верю в то, что эти 2,5 недели «Локомотив» удачно потрудился и удачно подойдёт к этому матчу, предложит «Факелу» что-то своё, что тот преодолеть не сможет.

Мой прогноз — «победа «Локомотива» за 2.55», — приводит слова Генича «РБ Спорт».