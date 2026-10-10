«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: тотал голов «Спартака» 2-3 за 2.02.

«Московский «Спартак» отправляется в гости к «Крыльям» в Самару. Очень неудачный выезд для «Спартака» в последние годы, он там проигрывал. В прошлом сезоне при Карседо проиграл 1:2. Посмотрим, как будет сейчас. Угальде не уезжал в сборную, он там дисквалифицирован, уезжал в сборную Даку. Следовательно, думаю, скорее всего, Угальде появится с первых минут. «Спартак» не играл товарищеские матчи, только двусторонку со «Спартаком-2». Но было много активностей. Карседо встречался с болельщиками в баре. Сейчас вернулся Руслан Литвинов в общую группу. Полагаю, эти две с половиной недели «Спартак» очень продуктивно провёл, хорошо подготовился, переподписал Барко, что очень важно с точки зрения эмоций для всей команды. И «Спартак» что-то должен эдакое продемонстрировать в Самаре, чтобы эти «Крылья» обыграть.

Обыграть эти «Крылья» не так-то просто. Пока «Крылья» московским командам в нынешнем сезоне не проигрывают, исключительно ничейные результаты — и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». «Крылья» к тому же и «Краснодару» не уступили дома (2:2). Сейчас сыграли товарищеский матч с «Акроном», одержав уверенную победу с дублем Макарова и с очень неплохой игрой.

Напрашивается, наверное, вариант «обе забьют». У «Крыльев» тоже будут свои шансы, тут вопрос их реализации. А «Спартаку» для победы, для хорошего результата надо забивать минимум дважды. Не думаю, что «Спартак» забьёт четыре. Поэтому мой прогноз — «мультиколичество голов московского «Спартака» 2-3» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».