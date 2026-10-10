«Краснодар» — «Зенит»: ставка Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.10.

«Даже немного жаль, что такая игра проходит сразу после паузы на матчи сборных. После такого длительного перерыва, а здесь он составил три недели, большим командам обычно нужно время, чтобы снова прийти в себя после возвращения футболистов из национальных команд и восстановить целостность тренировочного процесса. Мне кажется, что особенно сильно это сейчас касается «Зенита». Сразу три южноамериканца уезжали далеко и получили серьёзную нагрузку. Роман Вега летал в сборную Аргентины и дебютировал за неё, Кевин Андраде впервые сыграл за Колумбию. Дуглас Сантос провёл два матча за Бразилию. При этом, например, Джон Кордоба в этот раз в сборную Колумбии не вызывался, поэтому с точки зрения логистики и подготовки к этой игре у «Краснодара» ситуация немного проще.

Плюс, конечно, большой аргумент не в пользу «Зенита» — состояние Игоря Дивеева. Он получил повреждение в сборной, пропустил матч с Нигерией, а его участие в игре с «Краснодаром» остаётся под большим вопросом. Это очень серьёзная потеря для петербуржцев, особенно с учётом лимита. Если Дивеев не сыграет, вариантов у Семака несколько. Можно использовать Алипа, можно поставить в центре обороны пару Андраде — Нино. Лимитные вопросы «Зенит» при этом способен решать за счёт Адамова, Карпукаса, Соболева и Глушенкова. Но в любом случае сама по себе потеря Дивеева сильно сужает выбор.

И это не единственная проблема «Зенита». Вендел по-прежнему восстанавливается. Судя по всему, в оптимальном состоянии к этой игре не будет. Мантуан тоже пока не готов. А у «Краснодара», наоборот, Кристиан восстановился и уже может выйти с первых минут. И вот это, мне кажется, тоже важный нюанс перед матчем. Вендел остаётся одним из ключевых футболистов «Зенита», от которого очень многое зависит в центре поля, в продвижении мяча и организации игры. Когда его нет, команда заметно теряет именно в качестве контроля.

У «Краснодара» перед паузой был непростой отрезок. Команда три тура подряд теряла очки: сыграла вничью с «Крыльями», «Акроном» и «Оренбургом». Но здесь всё равно для меня именно хозяева выглядят предпочтительнее. Домашний стадион, свои трибуны, атмосфера большого матча, плюс кадровые и логистические сложности «Зенита». Мне кажется, что всё это даёт «Краснодару» серьёзное преимущество именно в этой конкретной встрече. Поэтому не думаю, что хозяева должны проигрывать, предлагаю отталкиваться от варианта «Краснодар» не проиграет и добавить к нему тотал больше 1.5 для большего коэффициента», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».