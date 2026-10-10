«Локомотив» — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.84.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова после 13 матчей занимает первое место и на Западе, и во всей лиге, набрав 20 очков. Ярославцы выиграли 9 из 11 последних матчей, а в последней встрече на выезде обыграли «Ак Барс» (2:0), действуя предельно прагматично и организовав настоящее повторение исхода финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Кадровые потери у чемпиона есть: вне игры форварды Денис Алексеев, Максим Берёзкин и Данил Романцев. Однако глубина состава позволяет Квартальнову находить внутренние резервы, а Артур Каюмов уже вернулся в обойму после травмы.

Минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина идёт на седьмой строчке Запада с 15 очками после 13 матчей. «Зубры» на эмоциональном подъёме: в заключительном матче домашней серии они волевым образом обыграли СКА (4:2), отдельно отмечу Станислава Галиева, который оформил дубль и отдал голевой пас. Однако кадровая ситуация остаётся сложной: в лазарете продолжают находиться Николас Мелош и Николя Обе-Кюбель, а Сергей Калинин получил травму в матче с ЦСКА и в Ярославль не поехал. Единственная хорошая новость для минчан — возвращение Алекса Лиможа, который пропустил начало сезона и дебютировал именно в игре со СКА.

В последней очной встрече, состоявшейся 3 октября в Минске, «Динамо» сенсационно обыграло «Локомотив» (4:3). Форвард ярославцев Джованни Фьоре после победы над «Ак Барсом» прямо заявил: «Впереди у нас встреча с минским «Динамо», поэтому надо будет сопернику вернуть должок за недавнее поражение в Минске». Мотивация хозяев после обидного поражения будет запредельной.

При этом на своём льду «Локомотив» традиционно действует куда увереннее, чем в гостях, а «Динамо» на выезде в этом сезоне набрало лишь два очка и вообще ещё ни разу не побеждало. Поэтому я практически не сомневаюсь в победе Ярославля. Бронепоезд иногда притормаживает, но в целом выдерживает заданные темп и направление», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».