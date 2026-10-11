ЦСКА — «Родина»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч ЦСКА — «Родина» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ЦСКА победит с форой (-1) за 1.60.

ЦСКА возвращается после продолжительной международной паузы в статусе одного из главных преследователей «Краснодара». Армейцы не проиграли ни одного из девяти матчей чемпионата, набрали 19 очков и непосредственно перед перерывом уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» — 3:1. Теперь команда получит номинально домашнее московское дерби с «Родиной», которая после девяти туров занимает предпоследнее место с пятью очками.

Разница в классе очевидна, однако есть важный нюанс: армейцы делегировали немало игроков в национальные сборные, поэтому после возвращения футболистов и почти трёх недель без РПЛ ждать идеальной сыгранности необязательно. «Родина» к тому же способна доставлять неприятности фаворитам, перед паузой отобрала очки у «Рубина» — 1:1. Чистая П1 идёт всего за 1.40, поэтому немного повышаем коэффициент, но оставляем возврат при победе хозяев с разницей в один мяч. Выбираем победу ЦСКА с форой (−1) за 1.60.