«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 2.30.

«Манчестер Сити» без поражений идёт, пять матчей — пять побед. Это тот «Сити», который мы уже много лет привыкли видеть: контроль мяча, большое количество моментов, стандарты, угловые и постоянное давление. Холанд тоже на ходу, забивает и за клуб, и за сборную. Конечно, после паузы тяжело сказать, кто в каком состоянии вернётся, но сейчас «Сити» выглядит очень мощно.

При этом для «Манчестер Сити» это будет очень тяжёлый выезд. Я знаю, что такое «Энфилд», знаю этих болельщиков. С первых минут они погонят «Ливерпуль» вперёд, команда будет прессинговать и стараться много атаковать. «Ливерпуль» тоже пока не проигрывал в чемпионате, поэтому просто так свои очки дома точно не отдаст. Думаю, игра получится очень плотной и равной.

Но небольшое предпочтение я отдам «Сити». По составу, качеству игры и индивидуальному мастерству команда сейчас выглядит сильнее. У них есть футболисты, которые способны решить один эпизод, а Холанд может из ничего найти гол: продавить, замкнуть головой, подставить ногу или убежать. У «Ливерпуля» тоже есть сильные исполнители, плюс стандарты с ван Дейком всегда опасны, но «Сити» сейчас выглядит цельнее.

Не думаю, что здесь будет много забитых мячей. «Ливерпуль» дома даст серьёзный бой, будет давление трибун, высокий прессинг и много борьбы. Но, мне кажется, всё может решить один момент. «Сити» сейчас похож на тот «Сити», который мы привыкли видеть, и даже на таком тяжёлом выезде должен найти свой шанс. Я бы отдал предпочтение победе «Манчестер Сити», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».