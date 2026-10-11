15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Логинова на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Логинова на матч чемпионата Англии
Комментарии

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.58.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» редко проходят в спокойном темпе. Обе команды ориентированы на атаку, а высокая интенсивность и давление на соперника приводят к большому количеству опасных эпизодов. Даже если одна из команд первой выйдет вперёд, это вряд ли заставит соперника отказаться от активной игры. Скорее, наоборот, забитый мяч может сделать встречу ещё более открытой. Думаю, и на этот раз команды создадут достаточно моментов, чтобы пробить общий тотал», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ливерпуль» потерял трёх форвардов, а «Сити» под угрозой понижения. Чья возьмёт?
«Ливерпуль» потерял трёх форвардов, а «Сити» под угрозой понижения. Чья возьмёт?