«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Логинова на матч чемпионата Англии

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.58.

«Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» редко проходят в спокойном темпе. Обе команды ориентированы на атаку, а высокая интенсивность и давление на соперника приводят к большому количеству опасных эпизодов. Даже если одна из команд первой выйдет вперёд, это вряд ли заставит соперника отказаться от активной игры. Скорее, наоборот, забитый мяч может сделать встречу ещё более открытой. Думаю, и на этот раз команды создадут достаточно моментов, чтобы пробить общий тотал», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».