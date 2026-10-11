«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«У «Ман Сити», может быть, с кадрами всё в порядке, но есть ситуация с обвинениями клуба и неопределённость относительно его будущего. Будет ли команда оштрафована на очки или вообще понижена в классе — это всё непонятно. Думаю, для многих игроков это сигнал к излишней неопределённости. Понятно, что у них в контрактах записано, какие будут предприняты действия в случае подобного, так что у некоторых игроков эта мысль будет сидеть в голове, и это вполне может влиять на их продуктивность.

У «Ливерпуля», наоборот, проблемы с кадрами. Не смогут принять участие в этой игре Исак и Гакпо. Это два игрока, которые создают больше всего в этом сезоне: девять результативных действий у шведа и нидерландца по голам и передачам. Даже Собослаи, несмотря на то насколько он полезен для команды, для командного движения, для создания игровых моментов, имеет всего одно результативное действие в этом сезоне, а у этих двоих — аж девять. Соответственно, Кумас будет единственным здоровым нападающим у «Ливерпуля», молодой валлиец. И ясно, что по качеству, несмотря на его перспективность, он уступает отсутствующим игрокам.

И без того «Ливерпуль» не лучшим образом, ниже ожиданий, действует при игре с мячом. Думаю, сейчас будет ещё сложнее, тем более соперник соответствующий. «Ман Сити», хоть и возглавляет турнирную таблицу, по различным метрикам выглядит хуже, чем на это намекает таблица. И по качеству создаваемых моментов, и по количеству допускаемого у своих ворот «Сити» явно хуже, чем показывает таблица. Соответственно, стоит, наверное, ожидать постепенного ухудшения результатов у команды.

Исходя из этих метрик и из вышесказанных проблем, мне кажется, что здесь более вероятна «низовая» игра. Несмотря на то что букмекеры ожидают прямо противоположного, я предположу, что максимум три забитых мяча здесь мы увидим. Тотал меньше 3 за 1.80. Понятно, вопросительных знаков много, и в исходы лезть, наверное, здесь не очень правильно. В лайве ещё может быть, но не до игры», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».