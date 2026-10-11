«Рубин» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.95.

«Рубин» тяжело стартовал в нынешнем сезоне, в первых пяти матчах была всего одна победа, но при этом и болезненное поражение 0:5 от «Родины» в групповом этапе Кубка России. Но та неудача на данный момент стала последней, больше казанцы не проигрывали, но и побед набрали не так много, ведь счёт 1:1 для коллектива Франка Артига словно магнит. С таким ничейным счётом «Рубин» завершил 8 из 12 матчей в нынешнем сезоне в обоих турнирах. Это позволяет казанцам располагаться в верхней части турнирной таблицы, но и опасная зона не так далеко.

«Динамо» летом возглавил Сандро Шварц, и старт сезона после возвращения немецкого специалиста получился неоднозначным. В шести матчах было всего две победы и три поражения, даже стали поговаривать, что руководство клуба ошиблось, сменив Ролана Гусева на Шварца. И в этот момент динамовцы попёрли, шесть матчей — шесть побед. Сюда включаем дерби со «Спартаком» и «Локомотивом», а также выездной успех в Ростове-на-Дону с разгромной победой.

Московское «Динамо» уже знает про осечки «Спартака» в Самаре и поражение «Краснодара» от «Зенита», а значит, команда Сандро Шварца в случае победы может выйти в лидеры. При этом «Рубин» не проигрывает в чемпионате больше двух месяцев, да и матч будет проходить в Казани, где команда Франка Артиги уступила лишь в 1-м туре «Краснодару». И всё же динамовцы набрали отличный ход и могут выйти в лидеры, поэтому поверю в победу гостей здесь», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».