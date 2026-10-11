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«Рубин» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 11 октября

«Рубин» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 11 октября
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Рубин» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.58.

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11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

«Здесь трудно предсказать исход матча. «Динамо» сейчас действительно на ходу. Команда выдала хорошую серию без поражений, выигрывает и находится в лидирующей группе. В принципе, происходит всё то, о чём я говорил: у «Динамо» хороший состав, хорошие футболисты, команда умеет хорошо играть в футбол.

Другое дело, что вокруг «Динамо» постоянно происходит много всего странного. Отсюда и такие перепады: то команда выглядит очень хорошо, то возникают какие-то вопросы. Но сейчас результат есть, уверенность есть, поэтому понятно, что в Казань они едут в хорошем состоянии.

«Рубин» — тоже не подарок. Эта команда умеет играть против сильных соперников, терпеть, цепляться и навязывать борьбу. Там тоже хватает качественных футболистов, много иностранцев. Да, ушёл Даку, это была серьёзная потеря, но уже прошло время, и такое ощущение, что в Казани к его отсутствию постепенно привыкли. Тем более дома «Рубин» всегда старается играть максимально неприятно для соперника.

Поэтому здесь большого преимущества ни у кого не вижу. «Динамо» сейчас выглядит увереннее, но «Рубин» дома способен создать проблемы любому. Думаю, скорее всего, будет ничья. Счёт может быть в этой игре где-то 2:2 или 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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