«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.24.

«Ахмат» в нынешнем сезоне стартовал здорово по игре, а вот с результатами долго не ладилось. В четырёх турах они заработали всего два очка, но при этом во всех матчах команда Станислава Черчесова выглядела неплохо, а порой и сильно лучше соперника, как против «Локомотива». Дальше с игрой пришли и результаты, в следующих четырёх турах они уже набрали восемь очков и ни разу не проиграли. Успешная серия прервалась в последнем матче перед паузой на матчи сборных, «Ахмат» уступил в гостях «Акрону» 0:2. Но важно отметить, что грозненцы еще в первом тайме остались в меньшинстве.

«Балтика» в начале сезона была крайне нестабильна, неплохие матчи она чередовала с неудачными, но при этом до сентября калининградцы проиграли только ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту». А вот дальше пришла стабильность, правда она стала отрицательной. Сначала было кубковое поражение в серии пенальти от «Крыльев», а затем всего одна ничья в чемпионате страны, но с «Факелом», который ни разу не побеждал в этом сезоне. Два других матча в РПЛ «Балтика» проиграла, причём оба раза на своём поле: сначала «Локомотиву», затем «Зениту».

Обе команды подходят к очной встрече не в лучшем состоянии, но если у «Ахмата» одна неудача за долгое время, то у «Балтики» это уже какая-то системность. Грозный — непростое место для исправления ситуации для Андрея Талалаева, но его команда всего на один балл опережает коллектив Станислава Черчесова, а опасная зона тоже рядом, поэтому уступать никто не готов. Так что считаю, что этот матч закончится вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».