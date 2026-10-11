«Динамо» М — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» М — СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кажется, ситуация в московском «Динамо» постепенно становится критической. Шесть поражений подряд, девятое место на Западе и всё больше вопросов к Леониду Тамбиеву. Причём два последних матча я бы выделил отдельно. Сначала бело-голубые проиграли дома «Шанхайским Драконам» 2:3, а затем получили 2:5 от ЦСКА. И если против «Драконов» ещё можно было говорить об отдельных неудачных эпизодах, то в дерби проблемы с дисциплиной стали совсем очевидными.

Три удаления Даниила Пыленкова, пятиминутный штраф Игоря Мартынова, нарушения численного состава. ЦСКА этим прекрасно воспользовался, а Тамбиев после игры сам говорил, что удаления сломали команде матч. И здесь появляется ещё один интересный сюжет. Перед дерби с ЦСКА пошли разговоры, что в случае двух следующих поражений Тамбиев может лишиться работы. Насколько эта информация соответствует действительности, я не знаю, но совершенно очевидно, что давление на тренера сейчас огромное.

А впереди СКА, который тоже далеко не образец стабильности. Петербуржцы проиграли два последних матча — 2:5 от «Северстали» и 2:4 от минского «Динамо». Причём в пяти последних встречах команда Игоря Ларионова пропустила сразу 25 шайб! Но есть и обратная сторона: за этот же отрезок СКА забросил 20. Мы уже видели армейские 5:6 против ЦСКА, сумасшедшие 6:5 с «Адмиралом» в основное время и теперь два поражения, в которых оборона снова выглядела далеко не идеально. Кстати, в сентябре «Динамо» и СКА уже встречались в Петербурге. Тогда хозяева победили 5:3.

Честно говоря, выбирать победителя здесь совершенно не хочется. С одной стороны, «Динамо» находится в глубочайшем кризисе. С другой, когда ещё команда Тамбиева должна начать выбираться из этой ситуации, если не сейчас? Дома, против принципиального соперника, под огромным давлением и после шести поражений подряд. Но и СКА сейчас слишком нестабилен, чтобы уверенно брать его победу. Петербуржцы много забивают, но при этом позволяют соперникам практически всё что угодно у собственных ворот.

Поэтому хочу оттолкнуться именно от проблем обеих команд. «Динамо» необходимо наконец показать характер и найти свои голы, а СКА при нынешней игре в обороне вполне способен помочь сделать матч результативным. В победителя не полезу. Лучше поверю, что команды снова устроят что-то похожее на сентябрьские 5:3. Для нашей ставки достаточно минимума в шесть шайб, а при пяти шайбах будет возврат», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».