ЦСКА — «Родина»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Москве

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Родина».

Ставка: победа ЦСКА по ударам в створ с форой (-2.5) за 1.75.

«ЦСКА остаётся единственной командой этого сезона РПЛ, которая пока не потерпела ни одного поражения. И, конечно, армейцы будут фаворитами домашнего матча против «Родины». Москвичи идут достаточно стабильно, тогда как соперник находится в совсем другой ситуации. «Родина» во время паузы на матчи сборных поменяла главного тренера — команду возглавил Джонатан Альба. Но времени на то, чтобы действительно серьёзно что-то изменить, у него практически не было. Альба продолжал работать в штабе сборной России, а непосредственно главным тренером «Родины» был назначен только за несколько дней до встречи с ЦСКА.

Вообще, Альбу здесь ждёт очень тяжёлая работа. Да, в концовке трансферного окна «Родина» получила несколько достаточно известных новичков, но сам состав всё равно остаётся проблемным. Думаю, что как минимум до зимней паузы новому тренеру будет тяжело. И точно не стоит ждать, что за несколько тренировок Альба полностью поменяет игру команды. В последнее время «Родина» действительно стала выглядеть чуть более сбалансированно и осторожно, но глобально проблемы никуда не исчезли.

Обратите внимание на удары в створ. В семи из девяти туров чемпионата соперники «Родины» выигрывали по этому показателю с разницей минимум в три удара. Только в двух последних матчах эта тенденция прервалась. При этом ЦСКА как раз достаточно регулярно создаёт серьёзное преимущество по ударам в створ. В четырёх из шести последних туров армейцы перебивали соперника минимум на три точных удара. Два исключения вполне объяснимы: это матч с «Рубином», где ЦСКА значительную часть встречи провёл в меньшинстве, и игра с «Зенитом», где уровень сопротивления совершенно несопоставим с тем, который будет сейчас.

Поэтому здесь я снова жду заметного игрового преимущества ЦСКА. У «Родины» новый тренер, которому практически не дали времени на работу с командой, а у армейцев есть и преимущество в классе, и подходящая статистика по этому компоненту. Думаю, ЦСКА будет значительно чаще доводить атаки до точных ударов и способен выиграть по ударам в створ с хорошим запасом. Поэтому предлагаю брать фору ЦСКА (-2.5) по ударам в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».