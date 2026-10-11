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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
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11 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.65. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

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