«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

11 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.65. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.