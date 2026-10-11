«Рубин» — «Динамо»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

11 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 3.95. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 1.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.