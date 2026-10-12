«Аталанта» — «Венеция»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Аталанта» — «Венеция».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) 1.81.

«Аталанта» начинала новый сезон с квалификации в Лиге конференций, соперниками были израильтяне, а итальянцам стоило большого труда пройти в групповой этап. Дальше стартовал чемпионат Италии, и в первых турах бергамаски обыграли крепкие «Болонью» и «Сассуоло». Дальше наступила катастрофа. Узнав календарь, было понятно, что лёгкой прогулки ждать не стоит, ведь соперниками были «Рома», «Ювентус» и «Кальяри». Если с первыми двумя соперниками неудачи предположить было можно, то три поражения подряд откинули «Аталанту» в нижнюю часть таблицы.

«Венеция» в прошлом сезоне стала триумфатором Серии B, что позволило ей вернуться в элиту итальянского футбола. Новый сезон начинался с Кубка Италии, там венецианцы выбили «Модену», но уже в следующем туре вылетели от «Удинезе». А вот в Серии А проблесков пока нет. Позади пять туров, и «Венеция» проиграла во всех матчах, включая неудачу во встрече с другой командой, вышедшей из Серии В — «Фрозиноне». Итог — ноль очков после пяти туров, общая разница забитых и пропущенных мячей 4:13 и последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Матч 6-го тура между «Аталантой» и «Венецией» пройдёт в Бергамо, и хозяева обязаны свою неудачную серию прерывать. Гости в ужасном положении, но ближайший тур вряд ли позволит венецианцам исправить ситуацию. Коллектив Маурицио Сарри уже далековато отпустил лидеров. Чтобы включиться в борьбу за еврокубковые места, надо аутсайдеров обыгрывать уверенно. Поэтому поставлю здесь на победу хозяев с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».