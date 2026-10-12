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«Ковентри» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

«Ковентри» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
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12 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Ковентри» — «Ньюкасл». Игра пройдёт в Ковентри на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
12 октября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Рудони – 6'     2:0 Шериф – 48'     2:1 Ботман – 70'     3:1 Симмс – 81'     4:1 Мфуни – 86'    

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 3.33. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

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Комментарии