«Ковентри» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

12 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Ковентри» — «Ньюкасл». Игра пройдёт в Ковентри на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 3.33. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.