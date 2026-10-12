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«Торпедо» — «Металлург»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Торпедо» — «Металлург»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
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12 октября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Орехов) – 14:44 (5x4)     1:1 Поляков (Брики, Веккионе) – 20:58 (5x5)     1:2 Орехов (Михайлис, Исхаков) – 49:43 (5x5)     2:2 Ткачёв (Шавин, Сероух) – 54:13 (5x5)     2:3 Орехов (Михайлис, Сиряцкий) – 63:32 (3x3)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Торпедо» по итогам 60 минут игры оценивается в 2.77. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 12.00.

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