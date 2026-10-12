Эксперты назвали вероятность снятия очков с «Манчестер Сити» в АПЛ

Британские букмекеры принимают ставки на снятие очков с «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ.

По оценке аналитиков, вероятнее всего «горожане» не обойдутся без очковых потерь из-за многолетних финансовых нарушений. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.30, это примерно 72% вероятности.

На то, что «Ман Сити» избежит наказания в виде снятия очков, дают котировку 4.00 (около 28%) вероятности.

Команда Энцо Марески лидирует в АПЛ после шести туров. «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей и набрал максимальные 18 очков. В шестом туре «горожане» на выезде разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0.