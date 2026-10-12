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«Торпедо» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

«Торпедо» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»
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Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» победит за 2.00.

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Главный матч дня. «Металлург» 9 октября уничтожил «Салават Юлаев» со счётом 7:1 и ещё раз подтвердил, что остаётся одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Причём за два матча магнитогорцы забросили 10 шайб, пропустив всего одну. У «Торпедо» результаты скромнее: 8 октября нижегородцы уступили «Северстали» 2:3, хотя до этого успешно провели выездной отрезок, победив московское «Динамо» и «Сочи», а также взяв два очка в Минске.

Календарь здесь немного помогает хозяевам: после встречи 8 октября команда Алексея Исакова получила три полноценных дня отдыха и осталась дома, тогда как «Металлург» играл ещё 9 октября, после чего отправился из Магнитогорска в Нижний Новгород. Но есть и другая сторона: в апрельской четвертьфинальной серии команда Разина выиграла четыре из пяти встреч, а на старте нынешнего сезона выглядит заметно стабильнее. Поэтому вместо ставки на реванш хозяев выбираем победу «Металлурга» в основное время за 2.00.

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Новости. Ставки
  • 12 октября 2026
  • 07:04