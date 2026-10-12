«Аталанта» — «Венеция»: прогноз на матч 12 октября

Прогноз на матч «Аталанта» — «Венеция» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Аталанта» выиграет за 1.58.

«Аталанта» неожиданно провалила сентябрьский отрезок чемпионата Италии: три поражения подряд – от «Ромы» (1:2), «Кальяри» (1:2) и «Ювентуса» (0:2) – отбросили бергамасков в середину таблицы. Теперь команда Маурицио Сарри получает практически идеальную возможность для перезагрузки — домашнюю встречу с «Венецией», которая проиграла все пять стартовых матчей и замыкает таблицу Серии А. Впрочем, здесь есть два важных нюанса.

Во-первых, «Аталанта» после международной паузы может столкнуться с необходимостью заново налаживать взаимодействия, а уже 15 октября ей предстоит встреча с «Пафосом» в Лиге конференций. Во-вторых, при такой форме хозяев требовать разгрома даже аутсайдера слишком рискованно. Однако разница в качестве состава и домашнее поле всё равно делают бергамасков очевидными фаворитами. Выбираем победу «Аталанты» за 1.58.