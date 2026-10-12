«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Барыса» за 2.15.

«Здесь хочу поверить в «Барыс», который продолжает удивлять меня на старте сезона. Астанчане выиграли три матча подряд, причём каждый по совершенно разному сценарию. Сначала вытащили тяжелейшую встречу с «Нефтехимиком» в овертайме, затем спаслись в концовке со «Спартаком» и победили по буллитам, а дома просто разобрались с «Авангардом» — 5:1. И последняя победа мне особенно понравилась.

Омичи открыли счёт, много бросали, но «Барыс» совершенно не растерялся. Команда здорово использовала свободное пространство, наказывала соперника за ошибки и постепенно забрала игру под свой контроль. Отдельно отмечу Джастина Бэйли и Тайса Томпсона, которые оформили по дублю. А ещё Андрея Шутова, отразившего 41 бросок. А теперь самое интересное. «Сибирь» уже приезжала в Астану в самом начале сезона и тогда получила семь шайб! «Барыс» победил 7:1, причём это был первый матч астанчан в нынешнем чемпионате.

Конечно, с тех пор многое изменилось. Новосибирцы постепенно приходят в себя, а вчера вообще одержали очень важную победу в Челябинске — 2:1. Архип Неколенко сделал дубль, Антон Красоткин здорово сыграл в воротах, а команда Ярослава Люзенкова сумела вытерпеть давление «Трактора». Но при этом я бы не стал переоценивать этот результат. «Сибирь» по-прежнему находится в нижней части таблицы Востока, а стабильности в её игре пока недостаточно.

Мне кажется, сейчас «Барыс» находится в том состоянии, когда вполне способен закрепить успех и одержать четвёртую победу подряд. Причём особенно интересно, что после двух эмоциональных побед на выезде астанчане вернулись домой и совершенно спокойно разобрались с «Авангардом». Команда умеет играть по-разному, у неё хватает мастерства впереди, главное, появилась уверенность. «Сибирь» тоже выиграла вчера, но теперь ей предстоит второй выездной матч за три дня.

И хотя после победы над «Трактором» настроение у новосибирцев наверняка хорошее, в Астане их ждёт соперник, который уже однажды в этом сезоне показал, насколько опасным может быть. Повторения 7:1 я, конечно, не жду. Более того, думаю, что «Сибирь» постарается сыграть гораздо строже, чем в сентябре. Поэтому не хочу лезть ни в большую фору, ни в индивидуальные тоталы. Просто поверю, что нынешний «Барыс» достаточно хорош, чтобы забрать ещё одну домашнюю победу. Причём сразу в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».