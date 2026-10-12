«Торпедо» — «Металлург»: ставка Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.13.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова занимает четвёртое место на Западе с 18 очками после 13 матчей. Нижегородцы набрали отличный ход: в последних пяти матчах они одержали три победы, включая яркую викторию над московским «Динамо» (3:1). Нижегородцы выглядят очень здорово, где-то даже превосходят ожидания экспертов и, возможно, своих болельщиков.

«Металлург» под руководством Владимира Воробьёва, исполняющего обязанности главного тренера после отстранения Андрея Разина, возглавляет Восточную конференцию с 23 очками. Магнитогорцы в последнем матче разгромили «Салават Юлаев» (7:1), однако до этого потерпели унизительное поражение от «Адмирала» (2:5). Кадровая ситуация у гостей также оставляет желать лучшего: под вопросом участие нападающего Руслана Исхакова, получившего повреждение в игре с «Салаватом». Но, конечно, больше вопросов вызывает ситуация с главным тренером: увидим ли мы Андрея Разина ещё раз на скамейке Магнитогорска? Есть подозрение, что нет.

Отстранение Андрея Разина из-за конфликта с игроками, в частности с защитником Егором Яковлевым, не могло не сказаться на атмосфере в команде. Да, магнитогорцы разгромили «Салават», но это скорее эмоциональный всплеск, чем стабильная тенденция. «Торпедо» же, напротив, играет дома на новой арене, где традиционно действует агрессивно и уверенно. Учитывая эмоциональный подъём хозяев, кадровые проблемы «Металлурга» в атаке и нестабильность гостей после смены тренера, логично предположить, что нижегородцы добьются победы в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».