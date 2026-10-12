«Шанхайские Драконы» — «Динамо» Мн: ставка Романа Габдрафикова на матч КХЛ 12 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Шанхайских Драконов» за 2.40.

«Здесь хочу рискнуть и поставить на «Шанхайских Драконов». Причём сразу на победу в основное время. Команда Митча Лава продолжает удивлять. Ещё летом сложно было представить, что после очередной масштабной перестройки «Драконы» настолько уверенно начнут чемпионат. Но сейчас это одна из самых интересных команд Запада, которая не просто цепляется за очки, а регулярно обыгрывает серьёзных соперников.

В последних матчах «Шанхай» разгромил «Ладу» 5:0, а затем на выезде победил московское «Динамо» 3:2. Причём после встречи в Москве команда получила сразу несколько дней на восстановление и подготовку к следующему сопернику. А соперник этот «Драконам» уже прекрасно знаком. Минчане дважды встречались с «Шанхаем» в нынешнем чемпионате и оба раза проиграли. Сначала дома упустили преимущество и уступили 3:4 в овертайме, хотя ещё за три минуты до конца третьего периода вели в счёте. Затем приехали в Петербург и проиграли 1:2, забросив единственную шайбу всего за 12 секунд до сирены.

То есть за два матча «Динамо» так и не нашло полноценного противоядия против команды Митча Лава. А теперь ещё и календарь складывается в пользу хозяев. Минчане 8 октября провели непростой матч с СКА и победили 4:2. Но уже через два дня отправились в Ярославль, где получили от «Локомотива» 1:6, а сейчас снова едут в Петербург. Причём особенно неприятным получился третий период, который «Динамо» проиграло 0:4. Сергей Брылин после встречи отдельно отметил, что команде не хватило свежести и скорости. А ещё повреждение получил Василий Демченко, и пока непонятно, насколько оно серьёзное.

Мне кажется, здесь как раз тот случай, когда календарь и состояние команд могут сыграть определяющую роль. «Шанхай» отдыхал пять дней, находится в хорошем игровом тонусе и уже дважды в этом сезоне обыграл минчан. Причём оба раза «Драконы» показали, что умеют терпеть и находить свои моменты даже тогда, когда матч складывается непросто. У «Динамо» ситуация обратная. После эмоциональной победы над СКА последовал тяжелейший выезд в Ярославль, а теперь практически сразу нужно играть в Петербурге. И слова Брылина о нехватке свежести после 1:6 меня здесь особенно настораживают.

При этом состав у минчан достаточно сильный, чтобы обыграть практически любого соперника. Поэтому лёгкой победы хозяев точно не жду. Но мне нравится нынешний «Шанхай». И если уж