«Леванте» — «Севилья»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Леванте» — «Севилья».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.30.

«Леванте» неудачно начал новый розыгрыш чемпионат Испании, получив три безответных мяча от «Эспаньола» в гостях, но дальше дела пошли лучше. В трёх турах были две ничьих по 0:0, а также яркая, да ещё и разгромная победа над «Бетисом» 5:2. А дальше в гости к «Леванте» приехала «Барселона». К чести хозяев, в нынешнем сезоне они дали самый сложный бой каталонцам, но всё же уступили 2:4. Перед паузой команда Луиша Каштру играла с соседями из «Вильярреала» и смогла навязать борьбу в первом тайме, но после перерыва пропустила дважды и проиграла второй матч кряду.

«Севилья» в нынешнем сезоне выглядит отлично, стартовала команда Луиса Гарсии Пласы с двух побед: дома над «Райо Вальекано» и в гостях над «Атлетиком». Дальше на «Рамон Санчес Писхуан» пожаловали парни Диего Симеоне и забрали три очка. «Севилью» эта неудача не выбила из колеи, и дальше в трёх турах она набрала семь очков: сыграла вничью в гостях с «Эспаньолом», а также обыграла «Валенсию» и «Депортиво». В последнем матче перед паузой на игры сборных в Севилью приехал лидер чемпионата «Барселона». Хозяева счёт открыли, но каталонцы ответили тремя голами и забрали победу.

Нас ждёт завершающая игра 8-го тура, и она очень интригующая. «Леванте» в последних матчах плох, но на своём поле способен дать бой кому угодно. «Севилья» же пока хороша, но как на ней скажется неудача против «Барсы» и пауза на игры сборных — вопрос. Я думаю, что мы увидим обоюдоострый матч и точно со множеством голов, причём с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».