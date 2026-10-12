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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: кто фаворит матча Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: кто фаворит матча Лиги чемпионов
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13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

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