«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Галатасарай» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-1.5) за 1.67.

Алексей Батраков постепенно осваивается в турецком футболе, но теперь его ждёт экзамен совершенно другого уровня. «Барселона» начала сезон с девяти побед подряд, а в 1-м туре Лиги чемпионов уничтожила «Фейеноорд» (5:1). Ламин Ямаль великолепен, каталонцы практически не замечают сопротивления и забивают с пугающей регулярностью. Правда, поездка в Стамбул вряд ли станет лёгкой прогулкой. «Галатасарай» рассчитывает на вернувшегося после травмы Виктора Осимхена, а мощная поддержка трибун способна придать хозяевам дополнительную уверенность.

Однако турецкий клуб уже обнажил проблемы в обороне против быстрых соперников, пропустив трижды от «Спортинга» (1:3). Команда Ханси Флика может воспользоваться этими слабостями. Даже с учётом отсутствия Рафиньи атакующего потенциала гостей должно хватить для уверенной победы. Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.67.