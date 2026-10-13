«Атлетико» — «МЮ»: прогноз на матч 13 октября

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.68.

У «Манчестер Юнайтед» всё получилось в 1-м туре: четыре безответных мяча в ворота «Сабаха» обеспечили уверенный старт. Но в Мадриде ждёт соперник совершенно другого уровня. «Атлетико» Диего Симеоне уступил «Ливерпулю» (1:2), поэтому не имеет особого желания снова терять очки. Испанцы умеют превращать большие матчи в изматывающую тактическую борьбу, особенно на своём поле.

Впрочем, манкунианцы тоже понимают, насколько опасно раскрываться против команды, умеющей наказывать за ошибки. Здесь можно ожидать большого количества единоборств, пауз и осторожных решений в центральной зоне. Голы наверняка будут, однако на результативную перестрелку рассчитывать не стоит. Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.68.