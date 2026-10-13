«Викинг» — «Бавария»: прогноз на матч

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Викинг» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-2.5) за 1.72.

Гарри Кейн и компания отправляются в Норвегию, где постараются устроить очередной голевой праздник. Мюнхенцы открыли Лигу чемпионов разгромом «Будё-Глимт» (5:0), продемонстрировав подавляющее превосходство в классе. «Викинг» тоже знаком с немецкой мощью: в 1-м туре команда уступила «Штутгарту» (1:3). При этом дома норвежцы наверняка постараются сыграть смелее, а значит, у гостей должно появиться дополнительное пространство для быстрых атак.

«Бавария» обладает достаточным набором исполнителей, чтобы вскрывать оборону как через центр, так и через фланги. Если мюнхенцы быстро забьют, хозяевам придётся менять план и рисковать ещё сильнее. Разница в классе настолько велика, что ставка на крупную победу фаворита выглядит оправданной. Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.72.