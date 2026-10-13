«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.80.

«Пока очень плохо выглядит команда Майкла Кэррика. В английском чемпионате «Манчестер Юнайтед» одержал только одну победу — над «Ипсвичем» со счетом 5:2 — в последних трёх турах. Дальше были исключительно ничейные результаты. В последнем матче команда упустила минимальное преимущество в игре с «Тоттенхэмом» и сыграла вничью 1:1. Хотя, если смотреть по игре, это ещё хорошо, что «Манчестер» сыграл вничью, потому что у «Тоттенхэма» было более чем достаточно моментов, чтобы одержать победу. И это при том, что играли на «Олд Траффорд».

«Атлетико Мадрид», в свою очередь, как будто нащупал новые сочетания, новые взаимодействия. Наконец-то перестал хандрить Хулиан Альварес. Очень здорово и подвижно выглядит середина. Учитывая, что «Атлетико» играет дома, а дома может переиграть абсолютно любого соперника, включая мадридский «Реал», как это было недавно в дерби перед большой паузой, я думаю, что, конечно, «Атлетико» — фаворит.

Я посмотрел букмекерские котировки: да, «Атлетико» идёт фаворитом. Победа «Атлетико» оценивается в 1.98 против «МЮ». И что-то мне подсказывает, что здесь букмекеры правы. Великое искушение — сыграть от «Атлетико Мадрид» и порекомендовать чистую победу «Атлетико» за 1.98, но это всё-таки «Манчестер Юнайтед». Там классный подбор игроков. И Кэррик наверняка понимает, что есть победа над «Сабахом» в Лиге чемпионов. На выезде сейчас важно стратегически не проиграть, а дальше уже стараться собирать свои очки, чтобы гарантировать выход в плей-офф.

Я думаю, что проблем с выходом в плей-офф у «Манчестера» в целом быть не должно. Но проигрывать сейчас, ещё больше топить свою команду и входить в это унылое, угрюмое состояние «Манчестеру» точно не стоит. Вряд ли стоит ждать от этой игры яркий и очень весёлый футбол. Поэтому, если вам нравится вариант победы «Атлетико» за 1.98, его, конечно, можно рассмотреть. Мне кажется, хорошим вариантом был бы тотал меньше 3.5 в этом матче. Я просто не понимаю, откуда там может взяться большое количество забитых мячей.

«Атлетико» в целом любит аккуратно сыграть в обороне, даже несмотря на многие перестроения, которые сейчас есть, и пертурбации внутри оборонительной линии. Где-то может подтащить вратарь, как это было в последнем матче с «Алавесом». «Атлетико», кстати, выиграл 2:1 — тяжелейший матч. В концовке Алекс Баэнос вырезал суперпередачу на партнёра, и «Атлетико» одержал победу с тяжёлого выезда 2:1.

Что-то мне подсказывает, что футбол будет не самый весёлый и не самый результативный. Поэтому, хотите — рассматривайте «Атлетико», хотите — фору на «Манчестер Юнайтед». Я бы сыграл в этом матче тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.8. Не вижу там четыре гола, честно говоря», — приводит слова Генича «РБ Спорт».