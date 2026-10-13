«Атлетико» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Атлетико» — «МЮ».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.99.

«Атлетико» играет дома, а мы знаем эту команду: опытная и крепкая, умеет действовать на результат. Мадридцы всегда хорошо организованы и мало позволяют сопернику, а сейчас ещё и находятся в отличной форме — четыре победы подряд в чемпионате. Поэтому «МЮ» в таком выездном матче будет очень тяжело.

У «Манчестер Юнайтед» пока всё совсем не просто. Команда находится внизу таблицы и не может найти стабильную игру, а последний матч с «Тоттенхэмом» опять показал проблемы: соперник остался в меньшинстве и всё равно сумел сравнять. Для такого клуба это очень плохой старт. Да, в Лиге чемпионов «МЮ» уверенно обыграл «Сабах», но здесь уровень соперника будет совсем другим.

Мне кажется, «Атлетико» дома будет больше атаковать, контролировать игру и создавать моменты. У команды есть структура и понимание, как играть такие матчи. «МЮ» сейчас выглядит намного менее цельно, и я не вижу, за счёт чего они смогут на протяжении всей встречи сдерживать давление хозяев.

Поэтому для меня «Атлетико» здесь — однозначный фаворит. «МЮ» может получить свои моменты, всё-таки это Лига чемпионов и футболисты там хорошие, но по игре и состоянию команд преимущество сейчас на стороне мадридцев. Думаю, испанцы дома должны побеждать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».