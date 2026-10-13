15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.02.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Если бы не Алексей Батраков в «Галатасарае», думаю, у нас к этому матчу было бы гораздо меньше интереса. Все понимают, кто здесь фаворит. «Барселона» сейчас очень мощно выглядит и много забивает. В Лиге чемпионов она начала с разгромной победы. Поэтому понятно, что от неё снова ждут победы.

Другое дело, что невозможно каждую игру выигрывать 3:0, 4:0 или 5:0. Когда-то обязательно будет матч, где придётся помучиться, где соперник закроется, будет цепляться и навяжет борьбу. И вполне возможно, что именно здесь у «Барселоны» всё получится не так легко, как в предыдущих встречах.

«Галатасарай» всё-таки сильная команда, особенно дома. Там хватает хороших иностранцев, есть футболисты высокого уровня, плюс для нас отдельно интересно посмотреть на Батракова в таком матче. Когда играешь против «Барселоны», мотивацию дополнительно искать точно не надо.

Но класс «Барселоны» всё равно выше. У неё больше качества и игроков, которые могут решить эпизод, и даже в сложной игре она умеет находить свои моменты. Поэтому думаю, что победа будет за «Барселоной», при этом и «Галатасарай» сможет забить, так что она будет не разгромная. Скорее всего, игра закончится со счётом где-то 1:2 в пользу «Барсы», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Барселона». Лёша, тащи!
«Галатасарай» — «Барселона». Лёша, тащи!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android