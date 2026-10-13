«Галатасарай» — «Барселона»: ставка Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Турции

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 4.5 за 2.40.

«Галатасарай» в прошлом сезоне стал в четвёртый раз подряд чемпионом Турции и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м туре команда из Стамбула отправилась в Лиссабон и уже на пятой минуте забила в ворота «Спортинга». Но дальше хозяева активизировались и трижды поразили ворота гостей, нанеся им поражение. Что касается турецкой Суперлиги, «Галатасарай», победив в прошлом туре «Касымпашу», вернулся на первую строчку, которую утратил, разгромно проиграв «Трабзонспору» (0:4) перед паузой на матчи сборных.

«Барселона» в прошлом сезоне вновь стала чемпионом Испании, и кажется, в нынешнем планирует это сделать сильно досрочно. Позади восемь туров, команда Ханси Флика одержала во всех матчах победы, а разница забитых и пропущенных мячей составляет внушительные 34:7. Ближайшие конкуренты минимум в пяти очках позади, поэтому каталонцы могут спокойно переключить свой взор на Лигу чемпионов. В первом туре «Барселона» на своем поле принимала голландский «Фейеноорд» и без проблем одержала победу 5:1.

В Стамбул испанцы приедут без своего лучшего бомбардира Рафиньи, но и без него атака гостей выглядит монструозно. У чемпиона Турции восстановился Виктор Осимхен — это даст им шанс в атаке. Но оборона, особенно Санчес — грусть поклонников «Галатасарая». «Барселона» в этом сезоне в среднем забивает больше четырех мячей, но высокая линия обороны редко позволяет сыграть на ноль», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».