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«Арсенал» — «Лилль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Лондоне

«Арсенал» — «Лилль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Лондоне
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Лилль».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.10.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

«Лилль» неплохо начал чемпионат Франции, идёт вторым, и вообще это всегда была хорошая, играющая команда. Они не из тех, кто будет весь матч просто сидеть в обороне. «Лилль» быстрый и техничный, умеет хорошо выбегать в атаку и свои моменты создавать. Поэтому лёгкой игры у «Арсенала» точно не будет.

Но надо понимать, что матч пройдёт на «Эмирейтс». Это Лига чемпионов, полный стадион, постоянное давление, и «Лиллю» будет очень тяжело. Думаю, игра может получиться на встречных курсах: французы свой момент найдут, забьют, но и «Арсенал» дома точно будет много создавать.

Всё-таки уровень АПЛ и чемпионата Франции разный. «Лилль» и в прошлом, и в позапрошлом сезоне хорошо смотрелся, у команды есть свой стиль, но «Арсенал» есть «Арсенал». Это опыт, класс и умение играть такие матчи на результат. Плюс команда мало пропускает и сейчас находится в хорошем состоянии.

Поэтому я не думаю, что «Лилль» здесь сможет забрать очки. Свой гол французы вполне могут найти, но «Арсенал» дома должен создавать больше и реализовывать свои моменты. Мне кажется, хозяева выиграют в результативном матче, при этом обе команды забьют. А счёт может быть где-то 3:2 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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