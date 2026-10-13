«Краснодар» — «Факел»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Факел».

Ставка: ТМ 24.5 фола за 2.00.

«Краснодар» после тяжёлого и чувствительного поражения от «Зенита» теперь сыграет дома в Кубке против «Факела». Воронежцы тоже подходят к этой встрече после очень болезненного результата (поражения 0:5 от «Локомотива»), хотя в первые 20 минут того матча «Факел» выглядел даже увереннее соперника. В Краснодар команда приехала уже под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ребко. Вместе с Олегом Василенко ушла значительная часть его штаба, поэтому сейчас это в любом случае временная конструкция. Думаю, что «Факел» будет придерживаться примерно тех же игровых принципов, которые использовал при Василенко. Резко поменять футбол за несколько дней здесь просто невозможно.

Понятно, что «Краснодар» будет фаворитом, но при этом наверняка проведёт серьёзную ротацию. В Кубке больше игрового времени должны получить футболисты, которые недополучают практики в чемпионате, возможно появление и нескольких молодых игроков. Фаворитского статуса «Краснодара» это не отменяет, но нужно понимать, что и у тех и у других составы будут отличаться от оптимальных. Всё-таки, сейчас приоритет значительно сильнее смещён в сторону чемпионата, а групповой этап Кубка России по значимости ему уступает.

И вот здесь я бы ещё раз сделал акцент именно на кубковом характере встречи. В таких матчах далеко не всегда бывает столько же борьбы и единоборств, сколько в чемпионате. Посмотрите на «Краснодар»: в трёх играх нынешнего Кубка команды ни разу не вышли за отметку в 20 нарушений — было 17, 20 и 20. Причём даже в матче чемпионата между этими командами, который получился эмоциональным и закончился 3:2 после того, как «Факел» едва не вернулся с 0:3, было всего 21 нарушение на двоих. У «Факела» абсолютно та же тенденция. В Кубке максимум был зафиксирован на отметке в 23 фола, а в двух других встречах было по 20.

Сейчас же линия стоит на отметке 24.5, и для этих команд, особенно с учётом кубкового формата и вероятной ротации, она кажется мне слишком высокой. Матч обслужит молодой Матвей Заика, который в целом не относится к арбитрам, постоянно останавливающим игру. Поэтому здесь я не жду большого количества свистков и предлагаю отталкиваться от тотала меньше 24.5 фола», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».