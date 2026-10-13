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«Сабах» — «Славия»: ставка Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Азербайджане

«Сабах» — «Славия»: ставка Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Азербайджане
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сабах» — «Славия».

Ставка: победа «Сабаха» с форой (0) за 2.65.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Пэррис – 49'     2:0 Миккельс – 88'    

«Сабах» — дебютант не только группового этапа Лиги чемпионов, но и всего турнира, ведь впервые в истории он стал триумфатором чемпионата Азербайджана. Но чтобы пройти в осеннюю часть, азербайджанцам сначала пришлось преодолеть четыре квалификационных раунда. Лишь в последнем «Сабах» испытал серьёзные проблемы, но израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы был выбит из ЛЧ. А вот дебют в главном клубном турнире Европы для азербайджанцев получился болезненным. «Сабах» отправился в гости к «Манчестер Юнайтед» и получил четыре безответных мяча.

«Славия» в прошлом сезоне стала чемпионом Чехии и получила путёвку сразу в групповой этап Лиги чемпионов, избежав квалификации. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии «Славия» семимильными шагами движется к защите титула, после десяти туров пражане ни разу не проиграли и единолично возглавляют турнирную таблицу с отрывом в шесть очков. А вот в первом туре Лиги чемпионов «Славия» на своём поле принимала французский «Ланс». Первый тайм получился безголовым, а второй начался с удаления у хозяев. Дальше было пять голов, и три очка забрали гости.

Поклонникам «Сабаха» повезло. В Баку, помимо «Славии», приедут дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Наполи». Вряд ли этому сильно рады футболисты, потому что набрать очки, кажется, на своём поле они смогут лишь в ближайшем матче. Конечно, чешская команда класснее и опытнее, но в Баку при поддержке местной публики может случиться и успех хозяев. Поэтому поставлю с подстраховкой на победу хозяев с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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