«Северсталь» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Северсталь» — СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 3.10.

«Здесь хочу немного рискнуть и поверить в СКА. Причём после того, что увидел в последнем матче петербуржцев своими глазами. В воскресенье я был на игре армейцев с московским «Динамо», впечатления остались достаточно противоречивые. С одной стороны, у СКА по-прежнему огромные проблемы с организацией игры в обороне. Команда допускает слишком много ошибок, временами совершенно непонятно действует без шайбы и буквально сама «привозит» себе неприятности. Но есть и другая сторона.

В атаке у петербуржцев действительно очень способный коллектив. Причём отдельные моменты игроки создают буквально из воздуха. С «Динамо» это было особенно заметно в третьем периоде. СКА уступал 1:3, но за полторы минуты сумел сравнять счёт, благодаря голам Матвея Короткого и Василия Атанасова. Казалось, что после такого камбэка армейцы уже должны забирать матч, но в овертайме победу всё-таки вырвали москвичи — 4:3.

Теперь СКА отправляется в Череповец, где его ждёт команда, которая всего неделю назад уже обыграла петербуржцев со счётом 5:2. И здесь отдельно хочется вспомнить Данила Аймурзина. В том матче он забил дважды в ворота своей бывшей команды, причём это были его первые две шайбы за СКА. А теперь Данил впервые в этом сезоне приедет играть в Череповец уже в качестве соперника. Кстати, ждём от него ещё и 100-ю результативную передачу в КХЛ. Было бы символично, если бы этот рубеж покорился ему именно на знакомом льду.

Но «Северсталь» сейчас действительно хороша. Команда Андрея Козырева набирает очки уже восемь матчей подряд, после победы над СКА успела обыграть ещё и «Торпедо» в Нижнем Новгороде — 3:2. Череповчане играют в свой привычный быстрый хоккей, здорово двигают шайбу и совершенно точно не собираются подстраиваться под соперника. Поэтому ещё одна тяжёлая игра для армейцев практически гарантирована.

Мне кажется, здесь может получиться очень интересный хоккей. Обе команды любят атаковать, у обеих хватает игроков, способных решить эпизод индивидуально. Но в этот раз я всё-таки хочу поверить в СКА. После поражения от «Северстали» дома, неудачного выезда в Минск и поражением от московского «Динамо» армейцам уже пора заканчивать серию неудач.

И самое главное, что после воскресного матча у меня осталось ощущение: несмотря на весь хаос в обороне, у этой команды действительно есть ресурсы, чтобы обыгрывать сильных соперников. Не исключаю, что игра снова получится результативной. Поэтому здесь доверюсь собственным впечатлениям от увиденного и поставлю на реванш петербуржцев вместе с тем, что будет заброшено минимум пять шайб на обе команды», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».