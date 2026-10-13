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«Галатасарай» — «Барселона»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

«Галатасарай» — «Барселона»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов
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13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Барселона». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 7.90. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1.31. Ничейный исход можно найти в линии за 7.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

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